So stehts um, Leyard Opto-Electronic?

Die Dividendenrendite von Leyard Optoelectronic beträgt derzeit 0,6 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,71 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Leyard Optoelectronic zeigt einen Wert von 25,42, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 53,79 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Leyard Optoelectronic festgestellt werden. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leyard Optoelectronic liegt bei 49,31, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Leyard Optoelectronic auf Basis der Dividendenrendite, des Relative Strength-Index, des Sentiments und des KGV.