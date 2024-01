So stehts um, Lee Kee?

Die Dividendenrendite von Lee Kee liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ergibt sich eine Differenz von -6,32 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lee Kee verläuft aktuell bei 0,18 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,173 HKD, was einen Abstand von -3,89 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,17 HKD und einer Differenz von +1,76 Prozent ebenfalls im "Neutral"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält Lee Kee ebenfalls die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen kaum Änderungen und weisen somit auf eine neutrale Einschätzung hin.

Hinsichtlich der Branchenvergleich Aktienkurs hat Lee Kee in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -4,36 Prozent im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Performance von -10 Prozent 4,94 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.