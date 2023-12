So stehts um, Lee Kee?

Die Dividendenpolitik von Lee Kee erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -6,33 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Lee Kee-Aktie mit 0,173 HKD 3,89 Prozent unter dem GD200 (0,18 HKD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,17 HKD, was zu einem Abstand von +1,76 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

Das Sentiment und Buzz um Lee Kee haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Anleger-Stimmung wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Insgesamt erhält Lee Kee in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, die technische Analyse als auch in Bezug auf das Sentiment und die Anleger-Stimmung.