So stehts um, LeKing Wellness?

Das Unternehmen Youngy Health wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 217,06 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft werden und erhält eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Youngy Health ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Youngy Health eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,48 % ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zu einer schlechten Bewertung.