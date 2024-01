So stehts um, Kyogoku Unyu Shoji?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Kyogoku Unyu Shoji ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 623 JPY der Kyogoku Unyu Shoji +5,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,6 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kyogoku Unyu Shoji liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt wird die Aktie von Kyogoku Unyu Shoji aus verschiedenen technischen und sentimentalen Gesichtspunkten als "Neutral" bewertet.