So stehts um, Kuaijishan Shaoxing Wine?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiges Maß für Anleger, um das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu bewerten. Für Kuaijishan Shaoxing Wine beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,72 Prozent, was über dem Durchschnitt von 1,1 Prozent liegt. Auf Basis dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kuaijishan Shaoxing Wine neutral eingestuft ist. Der RSI7 (für sieben Tage) liegt bei 83,87, was als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 (für 25 Tage) bei 65,54 liegt und daher als "Neutral" klassifiziert wird. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der Kuaijishan Shaoxing Wine in den letzten 200 Handelstagen bei 11,81 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,68 CNH liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 11,11 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat Kuaijishan Shaoxing Wine ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Kuaijishan Shaoxing Wine gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength-Index, technische Analyse und fundamentale Kennzahlen. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.