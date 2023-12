So stehts um, Kopy Goldfields publ AB?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Kopy Goldfields liegt bei 34,62, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

In den letzten beiden Wochen wurde Kopy Goldfields von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,37 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,39 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,41 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,37 SEK, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.