So stehts um, Knight-Swift Transportation?

An der Börse New York notiert die Aktie Knight-swift Transportation am 21.08.2023, 10:58 Uhr, mit dem Kurs von 56.39 USD. Die Aktie der Knight-swift Transportation wird dem Segment "Lkw-Verkehr" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Knight-swift Transportation auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Knight-swift Transportation ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,98 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,5 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Knight-swift Transportation beläuft sich mittlerweile auf 56 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 56,39 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,7 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 56,76 USD. Somit ist die Aktie mit -0,65 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Knight-swift Transportation-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 2 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (63,55 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,69 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 56,39 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Knight-swift Transportation eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.