So stehts um, Kering?

Kering schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Mit einer Differenz von 1,28 Prozentpunkten (1,28 % gegenüber 0 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kering in dieser Hinsicht daher eine "gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kering im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Kering diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "neutralen" Bewertung. Weitergehende Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "gut" Signal.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering mit 24 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als "neutral" einzustufen. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet.

Insgesamt erhält Kering in der Analyse der Anleger-Stimmung und der fundamentalen Bewertung eine Gesamtbewertung von "gut".