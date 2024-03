So stehts um, KST Beteiligungs?

Die Diskussionen rund um Kst Beteiligungs auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Kst Beteiligungs bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Aktie hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Kst Beteiligungs in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Dividendenrendite von Kst Beteiligungs beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 % bei "Kapitalmärkten". Mit einer Differenz von lediglich 5,56 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Kst Beteiligungs-Aktie ein Durchschnitt von 1,14 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,11 EUR (-2,63 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,08 EUR) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,78 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kst Beteiligungs-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.