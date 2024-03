So stehts um, John Bean?

Der Aktienkurs von John Bean verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,54 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 52,68 Prozent, was bedeutet, dass John Bean in diesem Branchenvergleich um -53,22 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor erreichte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 43,66 Prozent, und John Bean lag um 44,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die längerfristige Performance der John Bean-Aktie im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt bei 106,39 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 100,64 USD liegt, was eine Abweichung von -5,4 Prozent darstellt. Auf dieser Grundlage erhält John Bean somit eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs (100,32 USD) in Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,32 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der John Bean-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird John Bean auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen herrschte dagegen verstärkt positive Stimmung in Bezug auf das Unternehmen John Bean. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass der RSI der John Bean-Aktie bei 69,15 liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 55,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral" für die Aktie.