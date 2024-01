So stehts um, Jiangxi Wannianqing Cement?

Das chinesische Unternehmen Jiangxi Wannianqing Cement wird aufgrund des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 42 als neutral bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien" liegt das KGV auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt.

Die Dividendenpolitik von Jiangxi Wannianqing Cement wird positiv bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs mit 3 eine positive Differenz von +1,62 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

In den sozialen Medien wird das Unternehmen von Anlegern als neutral bewertet. In den Kommentaren und Wortmeldungen wurde überwiegend neutral über das Unternehmen gesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf das Unternehmen. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu der Gesamtbewertung "Gut" für Jiangxi Wannianqing Cement führt.