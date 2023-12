So stehts um, Jiangmen Sugar Cane Chemical?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Guangdong Ganhua Science & Industry wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,15 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 wird ein Wert von 46,95 ermittelt, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Ganhua Science & Industry ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien standen in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Ganhua Science & Industry liegt bei 43,95 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was kaum identifizierbare Änderungen zur Folge hatte.