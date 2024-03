So stehts um, Intesa Sanpaolo SPA?

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Intesa Sanpaolo Spa in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist dadurch in den roten Bereich gerückt, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Intesa Sanpaolo Spa wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Intesa Sanpaolo Spa momentan einen Wert von 2,96 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt (0%). In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten +2, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 21,53 Punkten, was bedeutet, dass die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie überverkauft ist und dadurch ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 31,6, was bedeutet, dass Intesa Sanpaolo Spa hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben herausgefunden, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Intesa Sanpaolo Spa hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.