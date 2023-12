So stehts um, Inspira Technologies Oxy BHN?

In den letzten Wochen wurde bei Inspira Oxy Bhn keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Inspira Oxy Bhn zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 56,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 63,39, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Inspira Oxy Bhn veröffentlicht, weshalb eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung abgeleitet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Inspira Oxy Bhn derzeit bei 1,34 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso weist der GD50 einen aktuellen Abstand von -15,25 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.