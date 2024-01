So stehts um, IReader?

Weitere Suchergebnisse zu "Mitsubishi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ireader-Aktie beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 61,53 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Ireader daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Ireader in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt eine Einschätzung von "Gut". Die Analyse zeigt, dass in den Diskussionen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen. Allerdings ergaben sich auch 3 negative Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Ireader in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +34,06 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche und von 37,16 Prozent gegenüber dem "Informationstechnologie"-Sektor. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ireader festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Ireader in den verschiedenen Kategorien eine überwiegend neutrale bis positive Gesamtbewertung.