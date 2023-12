So stehts um, Hubei Fuxing Science?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Hubei Fuxing Science And-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,2 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde Hubei Fuxing Science And weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt dagegen eine überwiegend positive Stimmung, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben sich zudem vor allem mit den positiven Themen rund um Hubei Fuxing Science And beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hubei Fuxing Science And-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,45 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,3 CNH liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Hubei Fuxing Science And ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.