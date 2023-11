So stehts um, Hilong?

Der Aktienkurs von Hilong verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,33 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -9,99 Prozent, was bedeutet, dass Hilong eine Outperformance von +1,66 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Hilong 1,66 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird Hilong in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Hilong wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 83,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hilong-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,84, was darauf hindeutet, dass Hilong weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Hilong 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,63 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten hinsichtlich der Dividendenpolitik.

Hinsichtlich fundamentaler Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hilong beträgt das aktuelle KGV 1, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 12 aufweisen. Somit ist Hilong aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.