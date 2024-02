So stehts um, Hermes International?

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Hermes Sca im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Trotzdem beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Hermes Sca, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt. Weiterführende Untersuchungen zeigen, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung auf analytischer Ebene führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Da positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "gut" bewertet. Bezüglich der Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Hermes Sca in dieser Hinsicht eine "gute" Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Hermes Sca derzeit als "gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft um +6,98 Prozent über dem Trendsignal, was eine positive Einschätzung ergibt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht einer Abweichung von +5,46 Prozent, was ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Hermes Sca in diesem Bereich die Bewertung "gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hermes Sca zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI anzeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "guten" Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Hermes Sca-Wertpapier eine "gute" Bewertung in diesem Bereich.

