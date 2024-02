So stehts um, Heidelberg Materials?

Weitere Suchergebnisse zu "Tokyu":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf die Heidelberg Materials-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Heidelberg Materials liegt bei 74,31 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 84,82 EUR liegt, was einem Abstand von +14,14 Prozent entspricht und ein "Gut"-Rating ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 81,62 EUR erreicht, was einer Differenz von +3,92 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein positiver Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite der Heidelberg Materials-Aktie beträgt 3,13 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,13 Prozentpunkten bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Heidelberg Materials-Aktie eine Rendite von 40,66 Prozent erzielt, was 57 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie.

