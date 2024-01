So stehts um, Hamborner REIT?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hamborner REIT AG. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet spielt eine Rolle bei der Beurteilung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Hamborner REIT AG ergab die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Hamborner REIT AG wies eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Laut dem RSI ist die Hamborner REIT AG aktuell mit dem Wert 51,61 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamborner REIT AG-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 6,66 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,64 EUR) wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Hamborner REIT AG-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.