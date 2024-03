So stehts um, Hainan Ruize New Building Material?

Aktienanalyse: Hainan Ruize New Building Material mit gemischter Bewertung

Investoren, die in die Aktie von Hainan Ruize New Building Material investieren, könnten derzeit eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt erhalten. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt der Ertrag des Unternehmens um 2,04 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Baumaterialien. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hainan Ruize New Building Material mit einem Wert von 1372,09 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Baumaterialien". Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt mit -19,64 Prozent Entfernung vom GD200 bei 2,21 CNH und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 2,4 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie von Hainan Ruize New Building Material eine "Neutral"-Bewertung. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, und es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Es zeigt sich, dass die Aktie von Hainan Ruize New Building Material gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen aufweist und insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.