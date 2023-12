So stehts um, Guangzhou Metro Design And Research?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Guangzhou Metro Design & Research Institute herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,04, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Guangzhou Metro Design & Research Institute eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,91 CNH. Der letzte Schlusskurs von 16,68 CNH weicht somit um -6,87 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen durchschnittlich war. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Guangzhou Metro Design & Research Institute-Aktie.