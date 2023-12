So stehts um, Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd?

Die Stimmung an den Aktienmärkten wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Guangdong Hoshion Industrial Aluminium auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien über das Unternehmen diskutiert. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -0,84 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs der Guangdong Hoshion Industrial Aluminium-Aktie. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderes Bild, mit einer Abweichung von +5,57 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium beträgt derzeit 1,34 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher erhält Guangdong Hoshion Industrial Aluminium in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.