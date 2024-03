So stehts um, Great West Lifeco 1St I Prf?

Die Great-west Lifeco-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 42,53 CAD gehandelt, was einer Entfernung von +4,32 Prozent vom GD200 (40,77 CAD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 43,15 CAD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -1,44 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der aktuelle Kurs der Great-west Lifeco-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Der RSI der Great-west Lifeco liegt bei 48,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 60,41 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" konnte die Great-west Lifeco-Aktie mit einer Rendite von 20,94 Prozent punkten, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 23,01 Prozent, wobei die Great-west Lifeco mit 2,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Great-west Lifeco mit 4,8 Prozent 2,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Branche "Versicherung". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und führt zu einer "Gut"-Bewertung von der Redaktion.