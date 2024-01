So stehts um, Globalstar?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Globalstar wird auf der Basis des RSI sowohl für 7 Tage als auch für 25 Tage bewertet. Der RSI7 liegt bei 96,88 Punkten, was darauf hinweist, dass Globalstar überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Globalstar. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Globalstar weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Globalstar mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (7,99%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Globalstar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,29 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber (+30,23 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Globalstar-Aktie basierend auf technischer Analyse und RSI-Bewertung gemischte Bewertungen, wobei sie in einigen Bereichen als "Schlecht" und in anderen als "Gut" oder "Neutral" eingestuft wird.