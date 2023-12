So stehts um, Global Business Travel?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Global Business Travel I als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Global Business Travel I-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 31,82, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 43,23, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Anlegerstimmung lässt die Diskussion auf Plattformen der sozialen Medien eine klare Tendenz erkennen. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Global Business Travel I-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,32 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (6,09 USD) weist einen ähnlichen Wert auf (Unterschied -3,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 5,65 USD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,79 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Global Business Travel I-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung bewertet die Global Business Travel I-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, wodurch das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse erhält.