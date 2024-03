So stehts um, Georgia Capital?

Das georgische Unternehmen Georgia Capital weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,4 auf, was 91 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig angesehen werden kann. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" zeigt Georgia Capital ein verhältnismäßig niedriges KGV, was dazu führt, dass die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Georgia Capital momentan als überverkauft gilt. In ähnlicher Weise zeigt auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 22,46, dass die Aktie überverkauft ist. Dadurch erhält Georgia Capital eine positive Bewertung im Rahmen der RSI-Analyse.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Georgia Capital-Aktie. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 995,43 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1374 GBP liegt. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1154,2 GBP) einen positiven Trend. Insgesamt wird die Aktie anhand dieser Analysepunkte als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Georgia Capital derzeit keine Dividenden aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent als niedriger Ertrag eingestuft wird. Dies führt zur Gesamtbewertung "schlecht" in Bezug auf die Dividende im Vergleich zur Branche.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Georgia Capital aufgrund des niedrigen KGVs und der positiven RSI- und technischen Analyseergebnisse insgesamt positiv zu bewerten ist, während die Dividendenrendite unterdurchschnittlich ist.