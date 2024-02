So stehts um, Genius Sports?

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

Die Stimmung der Anleger bei Genius Sports ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie führt.

Analysten bewerten die Genius Sports-Aktie langfristig ebenfalls positiv, mit 7 positiven Bewertungen, 0 neutralen und 0 negativen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel liegt bei 7,71 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ist ebenfalls gut, basierend auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum. Die Diskussionsintensität war hoch, was auf eine positive Stimmung hindeutet, obwohl sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert hat.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Genius Sports-Aktie eine gute Bewertung, da der Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Stimmung der Anleger, die Analystenbewertung, das Sentiment und die technische Analyse positiv für die Aktie von Genius Sports sind.