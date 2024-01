So stehts um, Genie Energy?

Die Genie Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 17,78 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,92 USD, was einem Unterschied von +23,28 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine andere Bewertung. Mit einem aktuellen Wert von 25,64 USD liegt der letzte Schlusskurs darunter (-14,51 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Genie Energy für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Genie Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 180,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt nur um 50,58 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +129,5 Prozent für Genie Energy, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Genie Energy-Aktie ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,59 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 74 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 130 und führt zu einer positiven Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Sentiment-Analyse zeigt jedoch eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Genie Energy in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite deutet eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse hin, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich einbringt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.