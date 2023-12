So stehts um, GT Biopharma?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gt Biopharma liegt bei 35,38 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Dies basiert auf den Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 45.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gt Biopharma derzeit 5,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -18,06 Prozent, was eine schlechte Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie besprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen nahm ab, was auf ein geringeres Interesse der Anleger hindeutet. Insgesamt erhält die Gt Biopharma-Aktie daher ein schlechtes Rating.