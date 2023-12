So stehts um, GREE?

Die technische Analyse bietet Investoren die Möglichkeit, anhand von Trendfolge-Indikatoren den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf verschiedenen Zeitebenen betrachtet werden kann. Bei der Gree-Aktie liegt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 634,22 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 562 JPY liegt, was einer Abweichung von -11,39 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Gree daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 561,62 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 562 JPY liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Gree-Aktie auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung bei Gree ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gree. Sowohl in Bezug auf die Tendenz der Diskussionsthemen als auch auf die Stärke der Diskussionen wird Gree daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Gree zeigen aktuell "Neutral"-Werte an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend wird die Gree-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren sowie der Anleger-Stimmung und des RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.