So stehts um, GDS Holdings Ltd?

Die Gds Neutralings Ltd-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,42 HKD, während der aktuelle Kurs bei 8,18 HKD liegt, was einer Abweichung von -34,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,13 HKD liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von 8,18 HKD (-19,25 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt. Auf kurzfristiger Basis erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um die Gds Neutralings Ltd-Aktie wider. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Redaktion führt. Die Anlegerstimmung wird demnach als "Gut" angemessen bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Gds Neutralings Ltd die Einschätzung "Neutral" für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".