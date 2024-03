So stehts um, GB?

Die Aktie von Gb zeigt gemischte Signale aus technischer und fundamentalen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 250,16 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 267,8 GBP liegt, was einer positiven Abweichung von 7,05 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Allerdings liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 276,28 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Gb eine Rendite von 1,49 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 11,55 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden und somit eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung ergibt.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Gb ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 206,91 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 95,39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.