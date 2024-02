So stehts um, Food Revolution?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Juice-RSI liegt bei 66,67, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 48,28, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Daraus ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Original Juice können über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Original Juice liegt derzeit bei 0%, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,64%. Mit einer Differenz von 5,64 Prozentpunkten ist die ausgeschüttete Dividende daher als schlecht einzustufen.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Original Juice aktuell bei 0,11 AUD, was als gut bewertet wird. Der Aktienkurs liegt mit 0,17 AUD sogar 54,55% darüber. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +6,25%. Insgesamt ergibt sich somit in der technischen Analyse ein gutes Gesamtbild für Original Juice.