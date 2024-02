So stehts um, Flutter Entertainment ADR?

Der Glücksspielanbieter Flutter Entertainment liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie laut einer Bewertung der Redaktion zu einem unrentablen Investment. Auch die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt, dass die Aktie in den Diskussionen nur wenig Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was insgesamt zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal eine Einschätzung von "Gut", 3-mal eine Einschätzung von "Neutral" und 0-mal eine Einschätzung von "Schlecht" für Flutter Entertainment abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Allerdings wird keine aktuelle Analysten-Updates zu Flutter Entertainment vorliegen.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung für Flutter Entertainment. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher kritische Bewertung für Flutter Entertainment, sowohl von Seiten der institutionellen Analysten als auch hinsichtlich der Dividendenrendite. Die positive Anleger-Stimmung in den sozialen Medien könnte jedoch möglicherweise für eine gewisse Gegenbewegung sorgen.

