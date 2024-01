So stehts um, First Solar?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI für die First Solar-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 94, was auf eine Überkauftheit hinweist. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 49,26, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für First Solar basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist First Solar derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von First Solar veröffentlicht, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der First Solar-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie als schlecht bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine schlechte Gesamtbewertung für die First Solar-Aktie basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.