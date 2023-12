So stehts um, First Pacific Company?

Weitere Suchergebnisse zu "First Pacific Co":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf First Pacific ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor verzeichnet First Pacific mit einer Rendite von 43,71 Prozent einen überdurchschnittlichen Anstieg um 54 Prozent. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnete dagegen eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -10,43 Prozent. Auch hier übertrifft First Pacific mit 54,14 Prozent deutlich die Branche. Diese starke Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von First Pacific derzeit bei 2,9 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,13 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt also +7,93 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,02 HKD, was zu einem Abstand von +3,64 Prozent führt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von First Pacific liegt bei 39,02, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.