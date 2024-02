So stehts um, First Busey?

Der Aktienkurs von First Busey hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +15,02 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -2,51 Prozent gefallen sind. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,81 Prozent, wobei First Busey um 9,7 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Bei der Anwendung des Relative Strength Index (RSI) auf die First Busey-Aktie ergibt sich ein aktueller Wert von 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 50,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu First Busey somit ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Einschätzung der Stimmung durch weiche Faktoren ergibt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Busey bei 10,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 18,89 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.