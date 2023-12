So stehts um, Firm Capital Mortgage Investment?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Firm Capital Mortgage Investment liegt derzeit bei 9,78 und damit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für Thrifts & Hypothekenfinanzierung von 81. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über die Aktie von Firm Capital Mortgage Investment gemessen. Daher wird ihr eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was insgesamt zu einem "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 CAD. Dies würde einer möglichen Steigerung um 11,84 Prozent entsprechen, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Firm Capital Mortgage Investment liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 38,82, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.