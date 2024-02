So stehts um, Firefly AB?

Die Firefly ist laut der technischen Analyse derzeit ein "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 139,28 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs mit 194 SEK um +39,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 177,7 SEK zeigt eine positive Abweichung von +9,17 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut" einstuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Firefly in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Firefly-Aktie. Der RSI7 beträgt 34,09 und der RSI25 liegt bei 41,41, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Firefly eine "Schlecht"-Bewertung. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,58 Prozent, was 1,07 Prozent unter dem Mittelwert von 2,64 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Firefly-Aktie also eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength-Index, während die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet wird.