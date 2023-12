So stehts um, FMC?

Der Aktienkurs von Fmc hat im letzten Jahr eine Rendite von -54,8 Prozent erzielt, was einer Unterperformance im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") von 107,28 Prozent unter dem Durchschnitt (52,48 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 52,48 Prozent, wobei Fmc aktuell 107,28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fmc liegt bei 32,61 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,24, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Fmc-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten schätzen die Aktie der Fmc auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 8 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" bewertet haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Fmc vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 139,1 USD, was einer Erwartung von 120,62 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende liegt Fmc mit einer Ausschüttung von 4,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8287,17 %) niedriger, was einer Differenz von 8282,85 Prozentpunkten entspricht. Aus diesem Grund wird derzeit die Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.