So stehts um, Exedy?

Die Technische Analyse von Exedy zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet, basierend auf dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 2557,92 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2913 JPY liegt, was einer Abweichung von +13,88 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Exedy eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 2814,48 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2913 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Exedy daher mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Exedy war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren in sozialen Medien. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich bei Exedy eine durchschnittliche Aktivität der Diskussionen und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält Exedy insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Exedy liegt bei 67,77, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild von "Neutral" für Exedy.