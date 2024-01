So stehts um, Etruscus Resources?

Die technische Analyse der Etruscus-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -55,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Somit erhält Etruscus eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz im Internet.