So stehts um, Erste Bank?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Erste Bank in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Erste Bank vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Erste Bank derzeit bei 5,21 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,87 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Erste Bank-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (48) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,31) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt die Aktie der Erste Bank eine Rendite von 20,73 Prozent im letzten Jahr, was 9,99 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" erzielt die Erste Bank eine überdurchschnittliche Rendite, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.