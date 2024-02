So stehts um, Ernest Borel?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. In Bezug auf Ernest Borel betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Ernest Borel derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Ernest Borel für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete Ernest Borel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,83 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg ähnlicher Aktien in dieser Branche um 5,43 Prozent, was eine Underperformance von -26,26 Prozent für Ernest Borel bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -4,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Ernest Borel um 16,25 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ernest Borel wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Fundamental betrachtet ist Ernest Borel im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien, Bekleidung und Luxusgüter) überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 119,59 gehandelt, was einen Abstand von 293 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,44 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich somit eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.