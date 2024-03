So stehts um, Equinor ASA?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Dividendenrendite von Equinor Asa liegt derzeit bei 4,13 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie derzeit eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält. In Bezug auf die technische Analyse ist die kurzfristige Einschätzung "Neutral", da der Kurs der Equinor Asa um -3,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -14,02 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Equinor Asa war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch tendierten Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt zu positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen gab, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Equinor Asa mit einem RSI von 44,25 als "Neutral" eingestuft, da die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher mit "Neutral" bewertet wird.