So stehts um, Enthusiast Gaming Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt dabei die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Für Enthusiast Gaming liegt der RSI bei 66,67, was als neutral bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Enthusiast Gaming-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,52 CAD mit dem aktuellen Kurs von 0,21 CAD, was zu einer Abweichung von -59,62 Prozent führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), welcher bei 0,3 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Enthusiast Gaming zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Hingegen gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, was zu einer neutralen bzw. schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale bis schlechte Bewertung für Enthusiast Gaming basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien.