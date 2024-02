So stehts um, Entergy New Orleans First Mortgage Bonds 550 Series due April 1?

Weitere Suchergebnisse zu "Halma":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Entergy New Orleans in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 32,79 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Entergy New Orleans als überverkauft betrachtet und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Entergy New Orleans-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,22 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 24,02 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt als auch der letzte Schlusskurs weisen eine nahe Abweichung auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Entergy New Orleans-Aktie somit für die Stimmungslage, den RSI und die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.