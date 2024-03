So stehts um, Enphase Energy?

Das Unternehmen Enphase Energy wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Enphase Energy in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Enphase Energy mit -40,56 Prozent mehr als 533 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 10,5 Prozent aufweist, liegt Enphase Energy mit -51,06 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Enphase Energy-Aktie beträgt aktuell 87, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Enphase Energy.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Enphase Energy neutral diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie daher heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.